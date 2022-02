Lautaro Martinez, così non può andare! Con il Liverpool giusta la panchina

Lautaro Martinez ha giocato ieri la peggior partita della stagione. Quasi mai visto in campo se non per il guizzo sul pari di Dzeko. Urge una sveglia immediata. Giusta la panchina con il Liverpool

DELUSIONE − Inter, c’è un problema! Lautaro Martinez è diventato un caso tecnico. Il toro argentino sta deludendo in questo inizio di 2022. A parte le reti messe a referto con la maglia dell’Argentina in Nazionale (due consecutive), con l’Inter non segna in campionato da dicembre e nelle ultime nove uscite ha timbrato solo una volta il proprio cartellino (in Supercoppa Italiana). Anche ieri è apparso un giocatore sottotono e poco appariscente. Il solo guizzo per il gol del pareggio di Edin Dzeko non può sicuramente accontentare Simone Inzaghi e la piazza nerazzurra. Urge una ripresa immediata. E se in questo mese di calendario durissimo, l’Inter non è riuscita a piazzare bottino pieno con tutte, un po’ anche colpa di Lautaro Martinez. Per vincere le partite, soprattutto quelle più difficili e complicate (Derby, Napoli e mercoledì Liverpool), occorre il 110% di tutti gli interpreti. Lautaro Martinez è stato il più deludente!

A NAPOLI − Se con la rete dell’andata (con tanto di scuse), Lautaro Martinez prese il volo segnando ben cinque reti nelle restanti sei partite, ieri ha probabilmente giocato la peggior partita della sua stagione. Si è visto pochissimo, quasi mai, facendosi continuamente anticipare dai difensori del Napoli. Dzeko sembrava veramente l’unico riferimento offensivo dell’Inter che nella prima mezz’ora di gioco non ha mai tirato in porta (prima volta in stagione). Nell’unico duetto della partita, i due hanno confezionato il gol del pari. Anche se non bisogna sottovalutare la complicità di Giovanni Di Lorenzo. Lautaro Martinez ha dunque bisogno della sveglia immediata e la panchina contro il Liverpool (vedi articolo) potrebbe fargli molto bene.