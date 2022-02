Inter-Liverpool, Sanchez scalpita: la scelta di Inzaghi su Lautaro Martinez

Inter-Liverpool è già iniziato il countdown. In vista del match di Champions League, Inzaghi sta valutando sul partner da affiancare a Dzeko. Bagarre Sanchez-Lautaro Martinez

MOSSE − Altro giro, altra bagarre. Il posto di Lautaro Martinez, un gol nelle ultime nove partite con l’Inter, non è ormai sicuro come un tempo. Alexis Sanchez scalpita e in Inter-Liverpool ci sarà una novità in attacco. Ne è convinto Andrea Paventi di Sky Sport, secondo cui l’attaccante cileno partirà titolare al fianco di Edin Dzeko. Panchina dunque per Lautaro Martinez, anche ieri poco in palla nel big-match del Diego Maradona contro il Napoli. Sanchez e Dzeko sono partiti in coppia anche mercoledì contro la Roma confezionando con un gol a testa il passaggio del turno in Coppa Italia.