FOTO – Dzeko, doppia cifra e record: in Napoli-Inter una ‘prima volta’

Edin Dzeko segna la rete che vale il pareggio in Napoli-Inter. Per il bosniaco è il gol numero 10 in nerazzurro, ma il record è un altro.

VELOCITÀ – Edin Dzeko raggiunge la doppia cifra con la maglia dell’Inter. Il suo gol al Napoli è infatti il numero 10 in campionato per il bosniaco, top-scorer stagionale dei nerazzurri con 14 reti totali. Ma la vera statistica da sottolineare è un’altra. La sua rete arriva infatti dopo 78 secondi dal fischio d’inizio del secondo tempo: non aveva mai segnato così presto nella ripresa, da quando gioca in Serie A. L’Inter celebra il suo attaccante con un tweet dedicato:

🦢 | STAT La rete di @EdDzeko dopo 78 secondi dall'inizio del secondo tempo è la più rapida per il bosniaco in @SerieA dal fischio d'inizio della seconda frazione di gara ⏰#ForzaInter #NapoliInter pic.twitter.com/dkmuUMtkoF — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) February 13, 2022