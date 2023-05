Inzaghi punta sull’esperienza: Inter a Verona con ben 7 over 30!

Simone Inzaghi si affida all’esperienza per sbancare il Bentegodi di Verona. L’Inter ha bisogno dei tre punti, tanti over 30 in campo. Ben sette

GARA TOSTA − Questa sera Inter in campo al Bentegodi di Verona per andare a caccia del quarto successo di fila, il terzo in campionato. Servono necessariamente i tre punti per continuare questa risalita Champions League. L’Hellas non è una squadra cuscinetto. Tutt’altro. La squadra di Zaffaroni è alla ricerca di punti per mantenere la categoria. Dunque, si prospetta una partita tosta e complicata. Simone Inzaghi farà ulteriore turnover (vedi articolo), affidandosi ad una formazione piuttosto avanti con l’età e di notevole esperienza. Complessivamente, dovrebbero essere sette i giocatori over 30 che scenderanno in campo dal primo minuto in Verona-Inter. La media età sarà di 31.27 anni.

INZAGHI PUNTA SULL’ESPERIENZA − Tanti e forse un po’ troppi. Inzaghi ha deciso di puntare appunto sull’esperienza per cercare di uscire indenne da Verona e soprattutto con i tre punti in cascina. A partire dal portiere, Samir Handanovic. Lo sloveno, 38 primavere, giocherà la sua tredicesima partita stagionale (la 12esima in Serie A). Giusto tenere tutti sulla corda, ma il turnover per la porta si sarebbe potuto anche evitare. In difesa, dentro tre over 30: Danilo D’Ambrosio (seconda titolarità di fila), 34 anni; Stefan de Vrij, 31; e Francesco Acerbi, 34. Super esperienza in difesa, ma anche a centrocampo con la coppia Marcelo Brozovic ed Henrikh Mkhitaryan rispettivamente 30 e 34 anni. Infine, a chiudere la batteria ci pensa Edin Dzeko con i suoi 37 anni suonati. Insomma, se a fine partita qualcuno sarà a corto di fiato è comprensibile.