Inzaghi convince Deschamps: anche con la Francia Thuram punta

Inzaghi ha convinto anche Deschamps. Il suo impiego di Thuram nelle prime partite dell’Inter è stato notato anche dal ct della Francia, che ha deciso di schierare il giocatore come punta. Al contrario di quanto fatto nelle precedenti uscite.

PERCORSO DI CAMBIAMENTO – Thuram è un giocatore in evoluzione. E il suo passaggio all’Inter ha fatto da detonatore a questo percorso di cambiamento. Rendendolo non solo manifesto, ma abbracciato anche dalle persone attorno a lui. Con un esempio chiaro che viene dalla sua ultima partita con la nazionale francese.

NUOVO RUOLO – Nella sfida con l’Irlanda Thuram è entrato in campo al posto di Giroud. E Deschamps lo ha chiamato a coprire lo stesso ruolo del nove del Milan. Vale a dire quello di centravanti. Un netto cambiamento rispetto al recente passato, quando l’ex ‘gladbach era considerato un esterno offensivo. Prendiamo come esempio una partita discretamente nota, la finale degli ultimi Mondiali.

STESSO CAMBIO, RUOLO DIVERSO – Anche in Francia-Argentina Thuram è entrato in campo al posto di Giroud. A fine primo tempo, quando il suo allenatore si era reso conto di aver bisogno di cambiare marcia. A quei tempi però, malgrado lo stesso cambio, il nove dell’Inter non era entrato come centravanti. Guardiamo la sua heatmap di quella gara presa da Whoscored:

Risulta chiaro come Thuram sia stato mandato in campo come esterno sinistro. A occupare la fascia, con licenza di svariare sulla trequarti. Aggiungiamoci la specifica dei tocchi:

Sicuramente non l’occupazione del campo di una punta centrale. Ruolo che era andato a Mbappé. Pochi mesi dopo, nella stessa situazione e con gli stessi compagni, la situazione è stata nettamente diversa. Con Deschamps che ha seguito le indicazioni di Inzaghi. Dando continuità alla “nuova” carriera del giocatore.