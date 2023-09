Giroud verso Inter-Milan, recupero a tappe. Sostituto pronto − SM

In casa rossonera si monitorano le condizioni di Giroud. L’attaccante francese rientrerà a Milano e lavorerà in vista del derby Inter-Milan

VERSO IL DERBY − Daniele Miceli di Sport Mediaset dà aggiornamenti sulle condizioni di Giroud: «Milan con tre giorni di riposo, timori rientrati verso Olivier Giroud. Situazione pericolosa sulla caviglia, ma le sensazioni di fiducia sono presto cresciute. Botta di ottimismo in primis dal comunicato francese, esami rassicuranti. Non c’è tempo per rientrare con la Germania, ma sì per il derby. Rientrerà a Milano per le prime terapie riabilitative. Si procederà a tappe: martedì proverà a corricchiare a Milanello mercoledì e giovedì si allenerà con la squadra, decisiva poi la rifinitura. In caso di forfait pronto Jovic per Inter-Milan».