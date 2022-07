Inter vs. Milan, il Derby di Mlano è anche televisivo: ferma sovrapposizione!

Inter e Milan in questa stagione inizia presto come sfida. In attesa di rinnovare la lotta Scudetto in Serie A, le due milanesi si danno già “battaglia” a livello televisivo. La sovrapposizione in stile “Diretta Gol” per la doppia amichevole estiva odierna è emblematica

DERBY MILANO – La giornata di oggi offre un palinsesto televisivo interessante per gli appassionati di calcio estivo. A distanza di poche ore giocheranno sia il Milan sia l’Inter, entrambe in amichevole internazionale. I rossoneri voleranno in Germania, dove ad attenderli sono i padroni di casa del Colonia (Bundesliga). In Italia, invece, sono attesi i monegaschi del Monaco (Ligue 1), avversari dei nerazzurri. Tutto bello… se non fosse il “problema” sorto con la doppia esclusiva telesiviva firmata Sportitalia (vedi informazioni). L’inizio di Inter-Monaco (ore 20:30) non coinciderà con la fine di Colonia-Milan (ore 19:00), partita che si protrattrà almeno fino alle 20:45 più bonus. Dove per “bonus” si intendono minuti di recupero ed eventuali ritardi. Tradotto: ci sarà sovrapposizione televisiva per circa 20′ tra le due amichevoli. Praticamente (il primo) mezzo tempo dell’Inter a Ferrara si giocherà in contemporanea con (l’ultimo) mezzo tempo del Milan a Colonia. Quasi un quarto di amichevole. A quanto pare la richiesta avanzata da Sportitalia di posticipare l’inizio di Inter-Monaco (20:45) o eventualmente anticipare l’inizio di Colonia-Milan (18:45) non è andata a buon fine. E bisogna dirlo: giustamente, nel rispetto di chi ha acquistato i biglietti allo stadio più che per i telespettatori. Non è nemmeno motivo di “orgoglio” bensì di correttezza. Alla fine è sempre Derby di Milano, in campo come in TV: la sovrapposizione televisiva si aggiunge al pacchetto della stracittadina. Altro che amichevole…