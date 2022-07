Inter-Monaco alza subito l’asticella: per Inzaghi test sulla fase difensiva

Stasera l’Inter sfiderà il Monaco nella sua seconda amichevole estiva. Un impegno di livello già alto in cui gli uomini di Inzaghi dovranno dimostrare una crescita collettiva soprattutto in fase difensiva.

SFIDA DA CHAMPIONS – Stasera l’Inter disputerà la sua seconda amichevole di questa estate. E subito l’asticella si alza. Non un impegno morbido, di avvicinamento, ma il Monaco (QUI le info su dove vedere la partita). Ormai da anni tra le migliori squadre della Ligue 1. Nell’ultimo campionato è finito terzo. L’incontro ha un sapore di Champions persino. Bisogna quindi alzare la guardia.

ROSA AL COMPLETO – Il primo aiuto a Inzaghi arriva dagli uomini a disposizione. Pur con pochi allenamenti nelle gambe, ora il tecnico ha a disposizione tutti i suoi giocatori o quasi. La formazione quindi sarà più competitiva. In più i giorni di allenamento si assommano. La condizione ovviamente non può essere brillante, ma l’intesa cresce e i movimenti si affinano. La partita col Monaco quindi è un’occasione per valutare dei miglioramenti in fase difensiva.

CRESCITA RICHIESTA – Nella prima amichevole col Lugano dire che l’Inter ha sofferto è eccessivo. Ma ha subito un po’ troppo le ripartenze degli avversari. Dimostrando una certa difficoltà a rientrare e a coprire certi spazi, soprattutto in fascia sinistra. Intoppi abbastanza comuni sia per la preparazione che appesantisce le gambe sia visti i molti cambi rispetto ai titolari. E quindi un’intesa approssimativa. Il Monaco rappresenta un confronto più impegnativo. E l’Inter quindi deve dimostrare subito di poter alzare il livello. Una scelta precisa, che diventa un test.