Inter-Verona, la sfida si decide sulle due corsie esterne

L’Inter alle 18 affronta il Verona a San Siro con un solo obiettivo possibile: vincere per rimanere attaccata al treno scudetto. I nerazzurri non avranno Lautaro Martinez ma è scontato come la sfida si deciderà sulle corsie esterne.

SFIDA – L’Inter alle 18 si gioca una buona fetta di scudetto contro il Verona di Igor Tudor. Simone Inzaghi si affida alla miglior formazione senza Lautaro Martinez con la sfida che si giocherà sulle corsie esterne del prato di San Siro. Dumfries vs Lazovic, Perisic vs Faraoni. Saranno questi i duelli chiave che decideranno la partita di oggi a San Siro. I nerazzurri devono solo vincere per rimanere in scia delle prime della classe e rimanere agganciati al treno scudetto. Inzaghi sa che la chiave del match sarà sugli esterni considerando l’aggressività del Verona sul primo possesso dell’Inter.