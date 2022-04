Inter, il bel gioco non serve. Concretezza e tre punti, gli ingredienti giusti

L’Inter oggi alle 18 affronta il Verona a San Siro con l’obiettivo di rimanere agganciato al treno scudetto. Vincere è fondamentale per dar seguito alla vittoria arrivata contro la Juventus. Ci sono delle certezze però: il bel gioco non serve.

BEL GIOCO – L’Inter deve vincere contro il Verona e continuare a correre verso lo scudetto. Il bis scudetto deve essere l’obiettivo fino a fine stagione e per tenerlo vivo Simone Inzaghi si affida agli uomini migliori. Ma ora, il bel gioco tanto acclamato e desiderato, non serve. L’Inter non gioca bene, lo si è visto anche contro la Juventus. Ma a questo punto della stagione i tre punti sono la cosa fondamentale. L’importante è vincere, poco conta come arriva il successo. Basta retorica: a questo punto, con la palla che diventa sempre più piccola e la pressione sempre più insistente, serve solo vincere.