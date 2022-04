Prima Pagina IN Edicola: Attacca l’Inter. Inzaghi punta su Correa

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Parte la volata con Milan e Napoli: 40 giorni per giocarsi lo Scudetto. Attacca l’Inter. Il Verona primo scoglio per Inzaghi: «Possiamo solo vincere». Per i nerazzurri sessantamila a San Siro (ore 18). Simone punta su Dzeko e Correa. Allegri insiste con Vlahovic e Dybala (ore 20.45).

TUTTOSPORT

Trappola Verona. L’Inter può agganciare il Napoli e portarsi a -1 dal Milan. Ma la squadra di Tudor va a mille. Inzaghi punta su Correa.