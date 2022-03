Inter, una differenza con le altre si sta rivelando decisiva

Dopo il pareggio di ieri dell’Inter contro il Torino, sono altri due i punti persi su Milan e Napoli (ma anche,

relativamente, Juventus). Dalle gare dell’ultima giornata è emerso ulteriormente un aspetto che si sta

rivelando decisivo.

OCCASIONI – Uno degli aspetti che ha portato l’Inter a dilapidare il suo vantaggio sulle dirette avversarie per lo scudetto è sicuramente l’incapacità di sfruttare le occasioni a disposizione. Si era già visto nel derby: una partita giocata benissimo fino a un quarto d’ora dalla fine, dove sono bastati un tiro deviato e un errore di Samir Handanovic a ribaltare il risultato e, per certi versi, la stagione delle due squadre. Si è visto contro il Genoa, dove la traversa di Danilo D’Ambrosio ha permesso ai nerazzurri di uscire da Marassi con un solo punto invece che tre. Ma anche ieri sera a Torino, dove tanti sono stati gli errori che non hanno permesso alla squadra di andarsene con tre punti che si sarebbero rivelati preziosissimi.

Inter, una differenza rispetto alle altre: c’entra la concretezza

DIFFERENZA PALESE – Una differenza, questa, che l’Inter sta pagando rispetto alle altre squadre. Basta vedere proprio il Milan, vincente sia nel derby che a Napoli con le uniche occasioni create in tutta la partita. Ma anche la Juventus, che ha recuperato moltissimo terreno proprio ai nerazzurri in vista anche dello scontro diretto in programma tra due giornate. Contro lo Spezia, così come contro Empoli e Sampdoria, la capacità di concretizzare quanto poco di creato ha fatto ottenere alla squadra i tre punti. Una differenza questa che l’Inter sta pagando, senza riuscire a concretizzare e subendo alla prima occasione. Differenza che si sta rivelando decisiva.