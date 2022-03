Bremer, trattativa già in fase avanzata tra Inter e Torino: via indicata – SM

Bremer è il primo nome nella lista della dirigenza dell’Inter per rinforzare la difesa a partire già da questa estate. Secondo Sportmediaset, i contatti tra Inter e Torino sono già in fase avanzata.

FASE AVANZATA – Gleison Bremer è l’obiettivo numero uno dell’Inter per la difesa. Già da questa estate i nerazzurri proveranno a mettere a segno il colpo in difesa, soprattutto in caso di cessione di Stefan de Vrij. Il brasiliano anche ieri proprio contro i nerazzurri ha messo in un mostra una prestazione maiuscola. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il calciatore è nel mirino dei difensori della dirigenza nerazzurra che nei contatti con la società granata è già in fase avanzata. Un accordo non è stato ancora trovato, ma la via è indicata. L’Inter in questo momento è in vantaggio sul giocatore rispetto la concorrenza – agguerrita – di tutta Europa.

Fonte: Sportmediaset