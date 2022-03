Gosens, sta per scattare la tua ora! Pronto per una maglia da titolare

Robin Gosens pronto a fare il suo debutto da titolare con l’Inter. Contro la Fiorentina avrà il supporto di quasi cinquantamila tifosi nerazzurri.

MAGLIA DA TITOLARE – Robin Gosens contro la Fiorentina ha serie possibilità di fare il suo debutto assoluto da titolare con la maglia dell’Inter. Da quando è ritornato dopo l’infortunio, il tedesco ha avuto modo di mettere minuti nelle gambe contro il Milan in Coppa Italia, poi contro Salernitana e Torino. Già contro la Salernitana ha messo a segno il suo primo assist, sfiorando anche la via del gol, contro il Torino, invece, non è riuscito a incidere come voleva, complice il momento di difficoltà generale e il risultato in svantaggio. Simone Inzaghi ha bisogno di trovare nuove energie fisiche e mentali, e sotto questo punto di vista la disponibilità di Robin Gosens in questo momento stagionale farà la differenza. Dunque per il debutto manca veramente poco, quale momento migliore se non in casa in un San Siro stracolmo di tifosi nerazzurri? Contro la Fiorentina, difatti, i nerazzurri avranno il supporto dei propri tifosi presenti quasi in cinquantamila allo stadio. Si avvicina quindi il tutto esaurito (con la capienza al 75%) e un’atmosfera speciale.