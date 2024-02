Inter, per gli ultimi tre mesi decisivi (parafrasando Inzaghi) ti servono due rientri decisivi!

Simone Inzaghi al lavoro per preparare il mese di febbraio e gli ultimi due match. A lavoro anche gli infortunati – come Francesco Acerbi – che hanno messo nel mirino metà marzo per rientrare in campo.

LAVORO – Con l’andata di Champions League alle spalle, l’Inter si prepara a vivere i due mesi più complicati dell’anno. Come spiegato anche da Simone Inzaghi, i mesi di marzo e aprile sono fondamentali per definire al meglio gli obiettivi di fine stagione. Proprio per questo sarà fondamentale avere tutti a disposizione e nel massimo della forma. Ancor di più se la Champions League dovesse continuare, l’organico a pieno regimo sarà il plus aggiuntivo per continuare a giocare senza farsi troppi problemi. Il tecnico piacentino spera presto di svuotare l’infermeria: Juan Cuadrado rientrerà per l’ultimo mese di Serie A. A questo si aggiunge lo stop di due settimane di Marcus Thuram: l’Inter dunque si affiderà a Marko Arnautovic come spalla di Lautaro Martinez nelle sfide contro Lecce, Atalanta e Genoa. Il francese poi proverà a rientrare per la trasferta spagnola di metà marzo.

RECUPERO – A questo si aggiunge lo stop di Francesco Acerbi con la difesa dell’Inter che ha perso uno dei suoi pezzi più pregiati. Con un mese di febbraio che volge al termine, il difensore nerazzurro sta pian piano recuperando sotto lo sguardo attento dello staff medico della Pinetina. L’ex Lazio al lavoro per rientrare a inizio marzo tra la gara contro il Genoa e la sfida contro il Bologna. L’obiettivo dichiarato è il recupero totale senza strascichi nel match di Champions League contro l’Atletico Madrid in Spagna. Inzaghi non vuole affrettare i tempi e rischiare poi di perderlo nuovamente per qualche contrattura di troppo.