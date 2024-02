Lecce-Inter, Inzaghi pensa ai cambi. La probabile formazione

L’Inter di Simone Inzaghi riparte dalla vittoria in Champions League e si ritrova con un calendario fitto di impegni e con la trasferta di Lecce. Tanti gli spostamenti tra fine febbraio e inizio marzo, con il tecnico piacentino al lavoro per definire un ricco turnover.

LAVORO – Archiviata la vittoria contro l’Atletico Madrid in Champions League, Simone Inzaghi è al lavoro per definire al meglio le scelte da mettere in campo in vista della sfida contro il Lecce. Sulla carta una sfida alla portata, ma che si potrebbe trasformare in una trasferta insidiosa anche a causa dei tanti impegni in cui si ritrova l’Inter. Il tecnico piacentino ad oggi è propenso a optare per un ricco turnover e far riposare chi a Madrid ha fatto gli straordinari.

PROSSIMI IMPEGNI – Proprio per questo motivo, Simone Inzaghi, sta cercando di fare le valutazioni migliori e permettere a tutti di recuperare senza affaticarsi troppo. Anche perché marzo sarà un mese complicato, così come lo è stato febbraio. Tra la Serie A, con la gara contro il Napoli, e il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, il tecnico dell’Inter dovrà trovare il modo di dare a tutti il giusto minutaggio. Se da un lato Inzaghi proverebbe a spingere con i classici big anche nella trasferta in Puglia, la logica dice che anche al centrocampo ci sarà qualche rotazione.

RIPOSO – In rampa di lancio troviamo Kristjan Asllani che potrebbe prendere il posto di Hakan Calhanoglu al centro della regia. Davide Frattesi che potrebbe rilevare il posto di Nicolò Barella. In difesa invece, possibile panchina per Alessandro Bastoni che si presenterà al Via del Mare con la diffida. Sulle fasce invece, Carlos Augusto quasi sicuro di una maglia da titolare, con Dumfries in vantaggio su Matteo Darmian. In attacco non ci sarà Marcus Thuram a causa dello stop rimediato martedì sera. Inzaghi è sicuro di dare il suo posto a Marko Arnautovic. A rischio anche Lautaro Martinez. Questa la probabile formazione:

Di seguito la probabile formazione dell’InterInter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Arnautovic.