Inter-Torino ennesima svolta per Inzaghi: 3 punti fondamentali per 2 aspetti

Inter-Torino in condizioni normali alla sesta giornata di campionato sarebbe un impegno ordinario, non nel senso di semplice ma nel senso di sfida non eccezionale. Adesso invece diventa un impegno fondamentale, sia per il presente che per l’immediato futuro anche alla luce di una stagione decisamente particolare con il Mondiale di mezzo

ENNESIMA SVOLTA – Inter-Torino, match in programma domani alle 18.00 a San Siro e valevole per la sesta giornata di campionato, diventa una sfida fondamentale per il presente della squadra di Simone Inzaghi ma anche per l’immediato futuro. Due sconfitte consecutive contro Milan e Bayern Monaco pesano a livello psicologico ed ecco che il confronto con gli uomini di Ivan Juric – allenati domani dal vice Matteo Paro (QUI le sue dichiarazioni in conferenza stampa) -, diventa l’ennesimo punto di svolta della stagione. Una stagione che finora non è mai veramente svoltata. Qualche buona prestazione contro avversari di livello inferiore alternata a sconfitte con avversari di pari o superiore livello non possono bastare ad una squadra che ambisce quantomeno allo scudetto.

NESSUN ALIBI – In Inter-Torino la vittoria è un obbligo dal punto di vista mentale ma anche sportivo. La classifica di Serie A è ancora piuttosto corta ma la squadra di Inzaghi non può permettersi di perdere ulteriore terreno, anche alla luce di un campionato molto particolare con la mega sosta di novembre/dicembre causa Mondiale. Perdere ulteriori punti significherebbe dover rincorrere con l’enigma del post Mondiale visti i tanti Nazionali in rosa. Domani non ci sono alibi: i 3 punti pesano più di quanto possa sembrare.