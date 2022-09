Inter-Torino, Inzaghi sceglie Barella dal 1′! Un’esclusione sulle corsie – SM

Inter-Torino è la sfida in programma domani alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la sesta giornata di campionato. Inzaghi, dopo le tante novità con il Bayern Monaco, torna alla “vecchia” guardia con un’esclusione. Di seguito le ultime di sportmediaset.it

ESCLUSIONE – Inter-Torino si giocherà domani, sabato, alle ore 18.00 a San Siro. Simone Inzaghi farà di tutto per tornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Bayern Monaco. Il tecnico nerazzurro decide di affidarsi al ‘suo’ undici dopo le novità in Champions League con un’esclusione dal 1′, vale a dire quella di Denzel Dumfries.

PROBABILE – Dunque, si rivedrà Handanovic tra i pali con Onana che torna in panchina. In difesa de Vrij torna dal 1′ accanto a Skriniar e Bastoni. A centrocampo Barella riprende il suo posto insieme a Brozovic e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Darmian e Dimarco con Gosens nuovamente relegato in panchina. In attacco si va verso l’esclusione di Correa con la conferma della coppia Dzeko-Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, de Virj, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.