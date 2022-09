Paro: «Inter-Torino, sappiamo come affrontarli. Dobbiamo essere perfetti»

Matteo Paro, vice allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del campionato di Serie A contro l’Inter.

CONDIZIONI JURIC – Queste le parole da parte di Matteo Paro, vice allenatore del Torino, sulle condizioni di Ivan Juric. «Sta facendo un controllo in questo momento, vediamo cosa diranno i dottori: le cure stanno andando bene», riporta GianlucaDiMarzio.com.

ASSENZA – Quindi Paro ha poi sui giorni vissuti dalla squadra gravata in assenza del tecnico. «Sono andato a casa sua, poi al campo. Juric può vedere gli allenamenti, chiamare i ragazzi: lavoriamo così. I ragazzi hanno un ottimo spirito, speriamo che torni presto».

PRESENZA – Paro poi sulle possibilità di presenza di Juric in panchina a San Siro. «La vedo difficile, è decisivo il controllo che sta facendo adesso. Vedere la partita da casa per lui è una sofferenza».

INTER-TORINO – Paro sulla partita di domani. «Sarà una gara difficile: l’Inter arriverà motivata e agguerrita, viene da due sconfitte. Sappiamo come affrontarli, ma dobbiamo essere tosti, precisi e non lasciare spazi, rimanendo concentrati perché altrimenti andiamo incontro a brutte prestazioni. Dobbiamo essere perfetti per 95 minuti».

GIOCATORI – Paro sui giocatori granata. «Schuurs e Singo sono a disposizione. Miranchuk sta procedendo bene e tra la prossima settimana o quello dopo dovrebbe tornare con la squadra». Quindi sull’alternanza tra Sanabria e Pellegri. «Li alterniamo in base al gioco che vogliamo proporre. Sono due giocatori diversi: Pellegri è un giocatore più di potenza e profondità, mentre Sanabria ha tendenze più da trequartista, che viene incontro e fa giocare bene la squadra».

BALLOTTAGGIO – Quindi Paro sul ballottaggio al centro della difesa fra Schuurs e Buongiorno. «Schuurs è abituato a un altro lavoro difensivo, stiamo cercando di inserirlo bene nel nostro sistema. Al momento, la scelta è più Buongiorno».