Inter, ora testa solo al campionato: 4 mattoncini prima dell’Europa

Dopo aver archiviato l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid per 1-0, l’Inter ora può (e deve) concentrarsi soltanto sulla corsa in campionato. Con quattro mattoncini da andare a posizionare prima del ritorno in Europa.

QUATTRO IMPEGNI – Lasciato da parte l’impegno in Champions League, per le prossime settimane l’Inter può tornare a concentrarsi soltanto sul campionato e sulla sua corsa verso il ventesimo titolo in Serie A. Sono quattro, adesso, le sfide in Italia per i nerazzurri. Quattro mattoncini che serviranno per continuare a costruire la fuga della squadra in classifica. Si parte da Lecce, con una trasferta decisamente insidiosa. Per poi passare alla “partita dell’asterisco” contro l’Atalanta e all’impegno seguente contro il Genoa. In seguito per l’Inter arriverà nuovamente un’intera settimana di pausa, che porta a una sfida decisamente delicata: la trasferta contro il Bologna rivelazione di questo campionato. Solo allora si potrà tornare a concentrarsi sull’Europa, con il ritorno in casa dell’Atletico Madrid che si preannuncia già da ora una battaglia incandescente.