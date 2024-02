Calvarese: «Rigore per l’Inter contro l’Atletico Madrid? Condivido la scelta»

Calvarese torna a parlare di un episodio dubbio in Inter-Atletico Madrid, quello del tocco di mano di Molina. L’ex arbitro ne ha parlato in breve su Tuttosport.

CASO DUBBIO – Gianpaolo Calvarese torna a parlare in breve del caso dubbio in Inter-Atletico Madrid: «Calcio di rigore per l’Inter? Lautaro Martinez tira in porta, la palla viene deviato da Witsel e a pochi passi la palla prende Molina. Per me è stato giusto non assegnare quel calcio di rigore, il movimento è stato naturale».