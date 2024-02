Pioli punta l’Inter: «Serie A, vogliamo raggiungere chi sta davanti!»

Dopo la sconfitta del Milan 3-2 in casa del Rennes in Europa League, Stefano Pioli in un’intervista su Sky Sport ha parlato del campionato, provando ad alzare l’asticella della sua squadra.

IN CAMPIONATO – Stefano Pioli prova a non pensare alla sconfitta del Milan in Europa League e si concentra sul campionato: «In campionato stavamo attraversando un momento positivo e poi ci siamo fermati domenica, ma vogliamo confermare il nostro momento. Vogliamo cercare di raggiungere chi ci sta davanti, soprattutto la Juventus».