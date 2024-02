VIDEO – Inter senza Thuram, ma ritrova Arnautovic! | Inter Chat

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con Inter Chat.

IN VIDEO − Inter Chat, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Dopo aver archiviato la straordinaria vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid, la squadra oggi si è riunita ad Appiano Gentile per preparare il prossimo impegno in campionato contro il Lecce. Simone Inzaghi dovrà preparare la sfida senza Marcus Thuram, che questa mattina ha effettuato gli esami strumentali dopo l’infortunio. I nerazzurri perdono l’attaccante titolare, ma potrebbero ritrovare un Marko Arnautovic in fiducia dopo il gol decisivo. Tutti i nostri e i vostri pareri in compagnia della nostra Romina Sorbelli in conduzione in compagnia del redattore Filippo Miosi e del redattore Giulio Di Cienzo.

Inter Chat LIVE: tutte le info