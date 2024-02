Dumfries corre anche verso il Lecce. Adesso merita continuità

Denzel Dumfries è finalmente tornato nella sua forma migliore, le ultime due partite hanno dimostrato pienamente il suo ottimo momento. Con il Lecce cerca continuità.

MINUTI – Denzel Dumfries ha dominato la fascia destra dell’Inter da agosto a dicembre, meritandosi il posto da titolare e sbagliando pochissime volte. Una di quelle la ricordiamo bene ed è stata all’Allianz Stadium, dove da un suo stop errato è partita l’azione del gol del momentaneo 1-0 di Dusan Vlahovic. L’olandese è stato fondamentale per Simone Inzaghi e a breve lo tornerà. Sì, perché le prestazioni con Salernitana e Atletico Madrid hanno dimostrato quanto stia bene l’esterno. Matteo Darmian ha bisogno di riposo, le 16 partenze da titolare nelle ultime 17 si stanno facendo sentire e non poco. Dumfries per ora ha quasi gli stessi numeri di Rafael Leao in campionato: 3 gol e 4 assist nelle 19 gare in campo. Ha giocato dal primo minuto solo con la Salernitana, l’ultima volta risaliva ad inizio gennaio per il match con il Verona. A Lecce è previsto che torni lui ancora una volta, assieme a Carlos Augusto sulla fascia sinistra. Il turnover potrebbe essere ampio, soprattutto pensando al doppio impegno nel giro di pochi giorni. Lecce e Atalanta per confermarsi in fuga al primo posto, serviranno i quattro esterni su entrambe le fasce al massimo della forma.