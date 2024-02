Lazio corsara a Torino, uno-due decisivo nel secondo tempo!

La Lazio supera il Torino con il risultato di 2-0 e lo fa con due gol nel secondo tempo nel giro di 6 minuti. Maurizio Sarri respira e si riavvicina alla zona Champions League.

VITTORIA – La Lazio non delude nel recupero della giornata numero 21 e batte il Torino allo Stadio Olimpico, ma di Torino, con il risultato di 2-0. Dopo un primo tempo dominato dai granata i biancocelesti tirano fuori la testa nella ripresa. Ivan Provedel si salva con il palo di Antonio Sanabria colpito con una fantastica conclusione al volo, Vanja Milinkovic-Savic invece no. Un ispiratissimo Luis Alberto serve il doppio assist. Il primo per Mateo Guendouzi al minuto 51, che dal limite dell’area ha tirato verso l’angolino basso. Il secondo per Danilo Cataldi, che vale la vittoria e il ritorno ai 3 punti della squadra di Maurizio Sarri. Mario Gila si fa cacciare per doppia ammonizione al 79′, ma non cambia le sorti del match. La Lazio rivede il quarto posto, che ora dista 5 punti. Il Torino rimane a 36 punti e viene battuto per la prima volta nel 2024.