Inter, nel 2024 -1 alla doppia cifra: obiettivo contro il Lecce

Un ottimo inizio di 2024 per l’Inter che, dopo l’1-0 di San Siro contro l’Atletico Madrid, ha toccato quota 9/9. Contro il Lecce sarà l’occasione per entrare in doppia cifra e proseguire nella striscia positiva aperta il 6 gennaio.

MENO UNO – Aperta il 6 gennaio in casa contro il Verona, l’Inter prosegue nella sua striscia positiva in questo 2024. La vittoria per 1-0 in Champions League contro l’Atletico Madrid porta i nerazzurri a nove vittorie in nove gare giocate nel nuovo anno, confermando un eccezionale stato di forma nonostante impegni difficili quali quelli in Supercoppa Italiana, o lo scontro diretto con la Juventus. Ora l’Inter è attesa dalla trasferta di Lecce – domenica alle ore 18 – che sarà anche l’occasione per i nerazzurri di entrare in doppia cifra e toccare quota 10/10. Un traguardo che lancerebbe ulteriormente i nerazzurri anche in vista dell’importantissimo impegno infrasettimanale contro l’Atalanta, dopo il quale si potrà finalmente tirare un primo bilancio in vista dello sprint finale.