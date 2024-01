Inter, dalla Supercoppa Italiana nuovo ostacolo: pericolo giallo

In Supercoppa Italiana (anche) l’Inter dovrà fare grossa attenzione: i giocatori impegnati, infatti, si porteranno dietro la diffida dal campionato. E un cartellino giallo impedirà – anche in caso di finale – di prendere parte alla ventiduesima giornata, la trasferta contro la Fiorentina.

PERICOLO GIALLO – Differentemente dallo scorso anno, dove un’ammonizione nella gara precedente alla Supercoppa Italiana avrebbe fatto scattare la squalifica a un giocatore diffidato, quest’anno eventuali giornate di squalifica saranno scontate in Serie A. Un problema in più per l’Inter, che dovrà fare attenzione ai diffidati – Barella e Calhanoglu – non soltanto nella trasferta di Monza, ma anche nella semifinale contro la Lazio. E in un’eventuale finale contro Napoli o Fiorentina. Parlando dei viola, un giallo ai diffidati vorrebbe dire saltare proprio la trasferta del Franchi, in programma alla ventiduesima giornata (la ventunesima sarà recuperata, dal momento che si disputa in concomitanza con la Supercoppa Italiana). Non solo: i gialli presi da giocatori non in diffida conteranno, poi, per il campionato. Aumentando i rischi di altri diffidati in vista del ritorno in campionato, con la gara contro la Juventus alle porte. Insomma, un ulteriore ostacolo a cui l’Inter dovrà prestare attenzione.