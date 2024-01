Mourinho alla Pioli nei derby e polemizza: «Quarto deciso da Irrati»

Mourinho perde l’ennesimo derby a Roma, proprio come Pioli contro l’Inter sulla panchina del Milan. Il portoghese poi critica il Var Irrati.

POLEMICA − José Mourinho si lamenta in conferenza stampa dopo il rigore concesso alla Lazio, poi decisivo per la vittoria finale: «Non voglio dire che non sia rigore, voglio dire che è un rigore del calcio moderno che è peggio di 10-20 anni fa. Quell’azione fuori dall’area non è neanche fallo, quell’azione lì dove arriva la pena massima che è il rigore, l’arbitro dice che non è rigore. Poi signor Irrati al VAR che è a Milano o vicino Firenze non so, decide lui che è rigore e decide lui un derby, decide lui un quarto di finale di Coppa Italia». Il tecnico giallorosso sulle orme di Stefano Pioli al Milan, quarto derby su sei perso dallo Special One a Roma. Pioli ne ha persi cinque contro l’Inter in un anno solo.