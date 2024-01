Muriel idea per l’Inter a gennaio, ma troppe incognite

Il nome di Luis Muriel è uno degli ultimi usciti nelle scorse ore per l’attacco dell’Inter. Le prestazioni fin qui di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic sono poco convincenti, per questo si intensificano le voci su un nuovo acquisto nel reparto avanzato. Ma quello del colombiano è un nome che si porta dietro troppe incognite.

IDEA IN ATTACCO – Per la difficile tranche del campionato con lo sprint decisivo in vista della lotta scudetto, l’Inter avrebbe bisogno di più certezze in attacco. Tolte le ottime prestazioni dei due titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram, sono ben poche le certezze che possono fornire i loro sostituti, ovvero Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. Sebbene la società abbia smentito l’arrivo di un nuovo attaccante a giugno, le voci su un possibile si intensificano. Fra le ultime quella di Luis Muriel, in scadenza con l’Atalanta e che per l’Inter potrebbe rappresentare un’idea già nel mese di gennaio.

INCOGNITE – Il nome di Luis Muriel, però, porta con sé troppe incognite. È vero, abbiamo tutti negli occhi lo stupendo gol di tacco che a Bergamo, in pieno recupero, ha condannato il Milan alla sconfitta. Se analizziamo però i suoi numeri, ci accorgiamo di come anche il colombiano sia un profilo in grado di poter dare poche certezze. Almeno restando focalizzati sulla stagione in corso. In 19 giornate di Serie A, Luis Muriel ha giocato 15 volte, ma partendo titolare soltanto in due occasioni. In totale ha disputato 354 minuti che, spalmati sulle presenze collezionate, fornisce un non confortante dato di 23 minuti a partita. Con solo due gol e un assist all’attivo. Leggermente diversa la situazione invece in Europa League, dove le presenze sono cinque, con quattro gol, arrivati però contro avversari non irresistibili come lo Sturm Graz (2) e Rakov (2). Troppo poco per andare a rinforzare l’attacco dell’Inter.