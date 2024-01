Sanchez non ascoltare l’amico Vidal: segui un proverbio siciliano!

Sanchez agli ultimi mesi di Inter. Intanto, l’amico Arturo Vidal dispensa consigli non proprio positivi. Meglio ascoltare un proverbio.

ALL’AMICO − Amici e parenti un accattari e vinnieri nenti, dice un proverbio tanto caro ai siciliani. E’ qui l’amico in questione si chiama Arturo Vidal, che vuole vendere e raccattare i suoi consigli ad Alexis Sanchez. Qualche giorno fa, l’ex centrocampista nerazzurro, oggi senza squadra (peraltro), ha voluto mandare un messaggio all’amico, dicendogli di lasciare l’Inter subito per giocare e ritornare ai suoi livelli. A detta sua, Alexis merita più spazio poiché si tratta del giocatore più forte che l’Inter abbina nella sua rosa. D’altronde, gli appena due gol in 14 partite supportano la tesi di Arturo… Insomma, per Sanchez meglio lasciar perdere le parole dell’amico e tirarsi su per dare una vera e propria mano all’Inter.

ORA O MAI PIU’ − Da qui a giugno, saranno probabilmente gli ultimi sei mesi di Sanchez con la maglia dell’Inter addosso. Non ci sarà una seconda occasione: sia perché la carta d’identità gioca a sfavore del ‘Leone in gabbia‘, sia perché non c’è più un motivo tecnicamente e sportivamente valido per riconfermarlo nella rosa della prossima stagione. Andare via a gennaio non se ne parla, dunque, rimane solamente una cosa: giocarsi le ultime carte e farlo al 100%. L’Inter, da qui in avanti, avrà bisogno necessariamente delle cosiddette ‘punte di riserva’ (discorso che vale per lo stesso Arnautovic). Supercoppa, campionato e poi Champions League: Lautaro Martinez e Thuram non possono reggere al top per altri sei mesi. Ora serve Sanchez, anche per dare una risposta all’amico che ne vuole la fuga.