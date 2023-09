Inter stanca? Col Sassuolo seconda prestazione per corsa

L’Inter col Sassuolo non ha perso per una questione fisica. Anzi, i nerazzurri a livello di corsa hanno prodotto la seconda miglior prestazione della stagione.

PROBLEMA DI STANCHEZZA? Quando l’Inter perde una delle prime giustificazioni chiamate in causa è la stanchezza. Puntualmente la squadra diventa improssivamente stanca quando il risultato non arriva. Come se la spiegazione stesse nella maggior corsa degli avversari invece che in errori e omissioni dei nerazzurri. Col Sassuolo insieme alla sconfitta puntualmente la voce di un’Inter che non corre è arrivata. Ma i dati dicono un’altra cosa.

SECONDA PRESTAZIONE – Partiamo da un fatto: il Sassuolo ha corso meno dell’Inter. Nello speficio 113,233km contro 115,663. Non bastasse questo dato, la prestazione chilometrica dei nerazzurri è stata la seconda migliore in stagione in Serie A. Solo alla seconda giornata col Cagliari gli uomini di Inzaghi hanno superato il dato di corsa visto coi neroverdi, arrivando a 116,492. Per il resto col Monza i km percorsi sono stati 113,363, con la Fiorentina 110,6, col Milan 106,041 e con l’Empoli 109,535. La sconfitta col Sassuolo insomma non si spiega con un deficit nella condizione fisica.