Dionisi: «Sotto con l’Inter ma ci abbiamo creduto! Il nuovo Frattesi…»

Dionisi torna a sorridere e non è certo una novità a San Siro, purtroppo per l’Inter. L’allenatore del Sassuolo, intervenuto come ospite a “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS, torna sulla vittoria in rimonta ed elogia indirettamente anche il suo ex centrocampista Frattesi

BESTIA NER…OVERDE – Non può che essere il protagonista del momento in Serie A, almeno per quanto riguarda la panchina. La prima sconfitta stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi ha un “colpevole” di nome Alessio Dionisi: «Siamo andati sotto con l’Inter e ci abbiamo creduto. Come avevamo già fatto contro la Juventus. Se hai giocatori di qualità come noi, uno su tutti ma non l’unico (si riferisce a Domenico Berardi, ndr), e se la squadra mette tutta se stessa abbinata alla qualità dei singoli, può succedere quello che è successo a San Siro. Ero abituato a stadi più piccoli… Gridi, gridi, gridi ma perdi del tempo e la voce. Perché i ragazzi non ti sentono in uno stadio simile! Sono i postumi della partita ma la voce tornerà (sorride, ndr). Siamo quelli che hanno vinto contro la Juventus e l’Inter dopo una sconfitta. Sta a noi trovare la nostra dimensione…». Questa il giudizio autocritico di Dionisi il giorno dopo un’altra pesante vittoria del suo Sassuolo a San Siro.

Dionisi su Frattesi tra Sassuolo e Inter

PROSSIMA CESSIONE TOP- A Dionisi viene chiesta anche una considerazione che può avere sviluppi in sede di calciomercato: «Non c’è un nuovo Davide Frattesi nel Sassuolo. Perché nessuno ha la qualità di Frattesi e Frattesi non ha la qualità di chi è adesso nella rosa del Sassuolo. Tralasciando le caratteristiche, in testa so chi potrebbe raggiungere presto una big come Frattesi ma per correttezza non lo dico…».. Non fa nomi Dionisi ma le big italiane, Inter compresa, continuano a guardare con attenzione in casa del sorprendente Sassuolo per migliorare la propria rosa…