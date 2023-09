Longhi: «Non è più la stessa Inter delle prime quattro partite!»

Bruno Longhi ha commentato la sconfitta dell’Inter sul campo di San Siro contro il Sassuolo. Il giornalista nota delle difficoltà dopo il buon inizio

DIVERSA − Longhi a Radio Sportiva si è espresso sui nerazzurri: «L’Inter che sembrava essere ingiocabile ha mostrato fragilità, sono tre partite che l’Inter non era la stessa squadra delle quattro giornate. Era sulle gambe, ha sbagliato tantissimo anche tecnicamente. Non puoi calciare palloni lunghi se hai Sanchez in attacco, che non è altissimo. Ciò che deve far riflettere è che Inzaghi ha messo in campo due giocatori che non hanno giocato ad Empoli: Dumfries e Barella. Ma è da tre partite che è cambiata».