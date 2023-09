L’Inter col Sassuolo si arrende malgrado i titolarissimi in campo

La formazione titolare scelta da Inzaghi col Sassuolo ha destato stupore. Il tecnico ha puntato sui suoi titolarissimi, senza però avere le risposte che cercava.

SCELTA NETTA SUI TITOLARI – Inzaghi col Sassuolo ha fatto una scelta ben chiara sui suoi titolari. Dopo le rotazioni viste con la Real Sociedad e con l’Empoli, il tecnico coi neroverdi ha deciso di puntare sui suoi fedelissimi. Quelli che hanno giocato e vinto le prime quattro di Serie A. Una scelta di gestione inaspettata, che si spiega col riconoscimento del valore dell’avversario.

FIDUCIA AI SUOI – Inzaghi, in sostanza, ha reputato l’incrocio col Sassuolo singolarmente delicato. E invece che preoccuparsi della gestione delle energie dei suoi uomini ha puntato sulla formazione più collaudata. In teoria la migliore. Di sicuro quella di cui ad oggi si fida di più. Ha dato fiducia ai suoi titolarissimi, in modo che loro in campo gestissero al meglio una sfida più difficile di quello che ci si aspettava sulla carta. Una scelta che però non ha funzionato.

RISULTATO DELUDENTE – Inzaghi non solo li ha mandati in campo titolari, ma li ha anche lasciati in campo anche più di quanto ci si aspettava. I cambi infatti sono arrivati solo dal settantesimo in avanti. Più delle abitudini. Per cercare di riprendere una partita che si era complicata senza un vero motivo. Le risposte sul campo però non sono arrivate. L’Inter si è arresa malgrado in campo ci fosse la formazione migliore.