Inter, Skriniar e Perisic tra i rinnovi in sospeso: differenze e scenari possibili

L’Inter, dopo il tanto atteso rinnovo di Brozovic, finalmente annunciato (vedi articolo), può concentrarsi su gli altri tre rinnovi in programma: stiamo parlando di Skriniar, Perisic e Handanovic. La priorità va ovviamente allo slovacco mentre tra il croato e lo sloveno c’è una notevole differenza

IN SOSPESO – L’Inter, dopo i rinnovi di Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Marcelo Brozovic, dovrà scongelare tutti i discorsi rimasti in sospeso con Ivan Perisic, Milan Skriniar e Samir Handanovic. La priorità del club è ovviamente quella di mantenere alto il livello della rosa. Va da sé che la priorità assoluta va allo slovacco e al croato, finora determinanti e decisivi. Discorso diverso per Handanovic che di fatto è stato già “rimpiazzato” da André Onana che a giugno sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Inter. Mentre per Skriniar non c’è praticamente alcun dubbio sulla firma, per gli altri due bisogna fare un discorso diverso.

SCENARI POSSIBILI – Perisic ha da poco spento 33 candeline e punta naturalmente a un contratto con ingaggio alto. Nei piani dell’Inter non c’è l’idea di assecondare le sue richieste, motivo per il quale il discorso rimane in sospeso. Qualora il numero 14 nerazzurro, in scadenza di contratto a giugno, trovasse un club disponibile ad assecondarlo saluterebbe i colori nerazzurri. Non è escluso si possa arrivare a un accordo, le parti ne stavano discutendo prima di congelare il tutto e presto torneranno a parlarne. Attualmente Perisic è più fuori che dentro, con Robin Gosens pronto a prendere il suo posto.

VALORE DIFFERENTE – Handanovic a luglio compirà 38 anni contro i 25 anni di Onana. L’anagrafe non è tutto e di esempi da fare ce ne sarebbero molti, ma è innegabile che il numero 1 sloveno sia in fase calante. Il rinnovo avrebbe dunque un valore più umano che tecnico. Il capitano dell’Inter, leader dello spogliatoio, potrebbe rimanere per un’altra stagione nelle vesti di trascinatore nonché per agevolare l’inserimento di Onana. Ci sarebbe anche Stefan de Vrij tra i giocatori in scadenza: l’olandese al momento però non ha alcun discorso aperto con il club, a parte una promessa fatta e che intende mantenere (vedi articolo).