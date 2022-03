Inter Under-18, altra goleada alla Viareggio Cup! Dilaga col Pontedera

L’Inter Under-18 di Zanchetta è ai quarti della Viareggio Cup, che si giocheranno sabato pomeriggio. I nerazzurri stravincono contro il Pontedera: addirittura 8-0! Doppietta per Curatolo.

IL TRIONFO PIÙ LARGO – La Viareggio Cup dell’Inter Under-18 prosegue al meglio. La squadra allenata da Andrea Zanchetta batte 8-0 il Pontedera negli ottavi di finale e si qualifica ai quarti. In gol nel primo tempo Stabile (20′), Owusu (23′), Perin (25′) e Peretti (32′), nella ripresa Esposito (50′), Ronco (57′) e Curatolo (doppietta al 75′ e 80′). Nella fase a gironi l’Inter aveva vinto 5-0 sul Jovenes Promesas e 6-0 sulla Pistoiese, pareggiando 3-3 la seconda partita contro l’Empoli. Fra due giorni di nuovo in campo per il prossimo impegno.