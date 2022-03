De Vrij, futuro diverso da Skriniar. Vuole mantenere la parola data – SM

Stefan de Vrij, a differenza di Milan Skriniar, è tra i giocatori che in estate potrebbero partire qualora dovesse presentarsi l’offerta giusta. Secondo Sportmediaset, l’olandese vuole comunque mantenere una parola data in passato alla dirigenza.

IN USCITA – Stefan de Vrij fa parte di quei giocatori che in estate potrebbero lasciare l’Inter. Come Milan Skriniar, anche lui è in scadenza di contratto (nel 2023), ma a differenza dello slovacco una sua cessione è da tenere in considerazione. L’olandese non ha ancora incontrato il club per parlare del suo futuro, ma vuole mantenere una promessa fatta alla società, cioè quella di non lasciare l’Inter da svincolato. Qualora dovesse essere ceduto, ecco che l’Inter piomberebbe su Gleison Bremer, obiettivo concreto per la prossima stagione.

Fonte: Sportmediaset