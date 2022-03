Dybala-Inter, porta aperta con Marotta e attesa. Già vicino più volte

Si parla molto di Dybala all’Inter e Marotta monitora la situazione per valutare se fare un’offerta. Sull’argentino, in scadenza con la Juventus, ne ha parlato il giornalista Romano nel suo podcast Here We Go.

IL RIBALTONE – Fabrizio Romano fa il riepilogo e va sulle prospettive: «A ottobre dello scorso anno c’era un accordo totale fra la Juventus e Paulo Dybala, a otto milioni di euro. Era tutto fatto, soltanto da firmare, poi a dicembre la Juventus cambia strategia e rinvia i discorsi con tutti i giocatori in scadenza. Era nell’aria, ma Dybala non avrebbe mai accettato cifre inferiori. Cosa succede adesso? Il suo agente Jorge Antun si è fatto registrare in Spagna, segnale come si voglia far trovare pronto. Teniamo aperta una porta per l’Inter, che però non ha fatto ancora un’offerta a Dybala. Non c’è una trattativa concreta, c’è un interesse storico di Giuseppe Marotta che l’ha portato a Torino da Palermo. Doveva andarci già dall’Instituto, poi quando era al Palermo. È stato vicino diverse volte, ma oggi non c’è ancora un’offerta sul tavolo. Poi ci sono da tenere in considerazione le opzioni estere, di Premier League, mentre su Barcellona e Liverpool non mi arrivano conferme. Nei prossimi giorni si entrerà nel vivo della questione Dybala».