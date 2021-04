Inter-Sassuolo, un anno fa errori e pazzie! Conte ha raggiunto un obiettivo

Inter-Sassuolo, sfida valida per il recupero della ventottesima giornata di Serie A, andrà in scena oggi alle 18.45 a San Siro. Conte, orfano di Brozovic a centrocampo, punterà su Gagliardini (QUI la probabile formazione). Il centrocampista, che oggi festeggia il compleanno (vedi articolo), la scorsa stagione contro i neroverdi fu uno dei protagonisti in negativo

EMBLEMA – Chi non ricorda l’ultimo Inter-Sassuolo? Una sfida pirotecnica terminata sul risultato di 3-3, con un espulso (Milan Skriniar) e l’errore clamoroso a porta vuota di Roberto Gagliardini. L’ex Atalanta torna titolare oggi contro i neroverdi, complice l’assenza per squalifica di Marcelo Brozovic. Difficile che quel ricordo non lo sfiori. Proprio per questo bisogna metterci una bella pietra sopra. E quale miglior occasione di stasera? Finora Gagliardini, pur giocando pochissimo rispetto a inizio stagione, si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa. Il centrocampista è l’emblema del modus operandi di Conte e del suo staff che, come sottolinea spesso lo stesso tecnico leccese, trattano e allenano tutti come fossero titolari. Inter-Sassuolo 2020 è anche l’emblema della metamorfosi nerazzurra, che da squadra pazza e imprevedibile è diventata normale e regolare. «Non pazza, non più», disse Conte al suo arrivo. Ci è voluto un po’ di tempo, ma la parola è stata mantenuta.