Coronavirus in Italia, bollettino 7 aprile: tutti i dati aggiornati sul Covid-19

Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a mercoledì 7 aprile 2021. I dati relativi alla diffusione del COVID-19 in Italia sono aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio, dopo che nel primo periodo si svolgeva la conferenza stampa con Angelo Borrelli (ex capo della Protezione Civile). Ecco il bollettino odierno

DATI 7 APRILE – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 547.837. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 627 persone, per un totale di 112.374 deceduti. Sono invece 3.040.182 i dimessi/guariti, con un incremento di 20.927 rispetto a ieri. I ricoverati sono 32.999 (-81 rispetto a ieri), di questi 3.683 sono in terapia intensiva (-60). Il totale dei casi di Covid-19 è pari a 3.700.393, di cui 13.708 registrati nelle ultime 24 ore (su 339.939 tamponi effettuati, inclusi quelli rapidi). Di seguito il bollettino relativo al Coronavirus con i dati aggiornati sul Covid-19 regione per regione.