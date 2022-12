Inter, da Ranocchia a Acerbi netti miglioramenti. Una certezza in difesa

L’Inter nel corso dell’estate ha salutato il suo vecchio capitano Andrea Ranocchia, che ha dato l’addio in lacrime a San Siro dopo il match con la Sampdoria. Il confronto con il suo sostituto, Francesco Acerbi, pende nettamente solo da una parte.

PREFERENZE – Simone Inzaghi ha sicuramente una preferenza per Francesco Acerbi, che ha dato già segnali importanti al tecnico. L’Inter ha salutato in estate il suo vecchio capitano Andrea Ranocchia dopo 11 anni di vittorie e periodi da dimenticare. L’ex nerazzurro ha dato l’addio dopo la vittoria amara contro la Sampdoria dello scorso anno e ha abbracciato il progetto di Silvio Berlusconi con il suo Monza. La società meneghina invece è andata oltre con Francesco Acerbi, difensore della Lazio classe 1988. I due calciatori condividono la stessa età, ma il rendimento sul campo è totalmente differente.

Inter, netti miglioramenti

DETERMINANTE – Francesco Acerbi ha conquistato ancora una volta la fiducia di Simone Inzaghi ed è ora un vero e proprio titolare della rosa dell’Inter. Ciò in cui non è mai riuscito il suo predecessore, Andrea Ranocchia. L’ex difensore nerazzurro ha avuto un anno sfortunato e ha dato l’addio definitivo al calcio dopo l’infortunio rimediato con il Monza a Napoli. Il vecchio capitano non ha mai ricoperto un ruolo di così ampia importanza nell’Inter. Ranocchia ha disputato lo scorso anno 10 partite, segnando un gol decisivo oltre il novantesimo in Coppa Italia con l’Empoli. Nonostante questo, il difensore non ha mai trovato spazio, né con Antonio Conte né tantomeno con Simone Inzaghi, che addirittura spostava Milan Skriniar al centro per mettere Danilo D’Ambrosio sulla destra. In questa stagione invece Acerbi ha scalzato il vecchio trio difensivo nerazzurro formato proprio dallo slovacco, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Ha disputato 14 partite tra Serie A e Champions League e sembra poter continuare su questa via.