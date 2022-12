Mulattieri lancia il Frosinone e prosegue lo sviluppo: Inter attenta

Vola il Frosinone in Serie B, saldo al primo posto dopo la vittoria di ieri per 3-0 contro la Ternana. Un risultato favorito dalla grande prestazione di Samuele Mulattieri, giocatore in prestito dall’Inter, autore di un gol e di un assist.

QUOTA SEI – Con la rete di ieri che ha permesso al Frosinone di sbloccare il risultato (3-0) contro la Ternana, Samuele Mulattieri è arrivato a quota sei reti segnate in campionato. Con tre assist all’attivo. Il tutto in diciannove presenze totali di cui dieci dal primo minuto. L’attaccante dell’Inter in prestito ai ciociari sta proseguendo con il suo percorso di crescita e di sicuro la stagione che sta fin qui disputando può attirare gli occhi di altre squadre italiane, anche di Serie A.

DECISIONE – Mulattieri è uno dei tanti giocatori che l’Inter ha ceduto in prestito in questa stagione e, insieme a Giovanni Fabbian – secondo in classifica con la Reggina – è sicuramente quello con il rendimento migliore. Ma forse uno di quelli di cui si parla di meno. Eppure Mulattieri ha già mostrato buonissime cose in Olanda con la maglia del Volendam – dove ora giocano in prestito Filip Stankovic e Gaetano Oristanio – e lo scorso anno sempre in Serie B con la maglia del Crotone. Ora si gode il posto di capocannoniere del Frosinone capolista (il secondo dietro di lui è Roberto Insigne a 4), mentre l’Inter valuta il suo futuro.