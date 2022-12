Grimaldo sul taccuino dell’Inter per la fascia: ecco chi è l’esterno sinistro

Il nome nuovo per l’Inter del futuro è quello di Alejandro Grimaldo. Esterno sinistro del Benfica che sta stupendo in Champions League, è alta la concorrenza per lui (vedi articolo). Andiamo a scoprire di chi si tratta nel dettaglio.

NOME NUOVO – La volontà dell’Inter in questa stagione è quella di continuare a puntare su Federico Dimarco e Robin Gosens sulla fascia sinistra. Se per il nazionale italiano ci sono pochi dubbi riguardo alla permanenza, per il tedesco le cose sono diverse. E, in caso di uscita, i nerazzurri hanno già iniziato a guardarsi intorno. Segnando il nome di Alejandro Grimaldo sul taccuino. Esterno sinistro, 27 anni, è attualmente in forze al Benfica e ha attirato su di sé anche l’interesse della Juventus e del Borussia Dortmund. In stagione è stato protagonista anche del dominio dei portoghesi nel girone di Champions League, con 6 presenze, 2 gol e 2 assist.

CARRIERA – Grimaldo ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Valencia, prima di passare al Barcellona. Mai sceso in campo con la maglia della Prima Squadra dei catalani, è passato al Benfica nella stagione 2015-2016, raccogliendo in Portogallo la bellezza di 276 presenze arricchite da 22 gol e 55 assist. Numeri decisamente convincenti, che lasciano intuire il motivo per cui l’Inter – ma non solo – abbia messo gli occhi su di lui. Strappare Grimaldo al Benfica non sarà assolutamente facile, ma in caso di cessione di Robin Gosens i nerazzurri potrebbero puntare su di lui per rinforzare la fascia sinistra.