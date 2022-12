Inter e Juventus ‘svoltano’ a sinistra: lotta per Grimaldo! Incomodo tedesco

Derby d’Italia Inter-Juventus per Grimaldo, laterale sinistro in forza al Benfica. I due club starebbero pensando proprio al giocatore spagnolo in caso di qualche uscita a sinistra. Ma occhio all’ostacolo Borussia Dortmund

DERBY D’ITALIA − Alejandro Grimaldo piace sia all’Inter che alla Juventus. Si prospetta un Derby d’Italia per il laterale del Benfica, che ha contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Secondo i colleghi di Sportitalia, lo spagnolo non rinnoverà e dunque dal 1° di gennaio potrà firmare per un altro club. La Juventus ci starebbe pensando come post Alex Sandro, mentre l’Inter in caso di uscita di Robin Gosens. Occhio però al terzo incomodo: il Borussia Dortmund. Raphael Guerreiro, infatti, potrebbe lasciare il club giallonero e proprio Grimaldo potrebbe fare al caso della squadra di Terzic. Discorsi rimandati comunque a fine stagione.