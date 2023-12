Inter, il prossimo film P+ è 007: i numeri di Inzaghi non mentono più

Inter bella, concreta e dominante come non mai con Inzaghi sempre più protagonista. Il decisivo mese di dicembre inizia nel migliore dei modi per la squadra nerazzurra, che adesso è pronta a scrivere nuove pagine della sua storia. Storia calcistica e, a tratti, cinematografica

INIZIO DICEMBRE DA CINEMA – Nessuno lo chiama James Bond, a quanto pare. Almeno per ora. Eppure a Simone Inzaghi anche questo soprannome farebbe piacere, senza dubbio. Demòne Inzaghi (e non “Il Dèmone di Piacenza” come fatto intendere dopo Inter-Udinese, ndr) ha come unica licenza far giocare bene le squadre che allena. E la sua Inter, arrivata al terzo anno di gestione inzaghiana, gioca benissimo. La continuità progettuale dell’Inter a livello tecnico-tattico, nonostante diversi stravolgimenti in rosa per quanto riguarda i singoli calciatori, fa la differenza. In Italia, dove a tenere il passo è solo la Juventus “senza coppe” di Massimiliano Allegri, che è l’anti-Inter anche a livello di espressione calcistica in campo. E in Europa, dove l’obiettivo ambizioso è “vendicare” Istanbul. Non è ancora tempo di pensare alla fase finale della Champions League, visto che l’obiettivo dichiarato in casa nerazzurra è lo Scudetto della seconda stella. Scudetto che in Serie A può arrivare solo continuando a macinare punti come in questo avvio di dicembre. Punti e non solo: 0 punti lasciati alla Juventus, solo temporaneamente capolista avendo giocato sempre di venerdì dopo lo scontro diretto; 0 gol subiti nelle ultime due uscite; 7 gol segnati tra Napoli (3) e Udinese (4). Simoneinzaghismo allo stato puro. Dopo l’Inter versione Transformers a San Siro, la speranza è che la prossima pellicola in uscita, grazie alla collaborazione con il Front Jersey Partner Paramount+ (P+), sia un remake: “007 – Il Demòne non muore mai” con Inzaghi nei panni del protagonista Pierce Brosnan o viceversa. Ecco i numeri “mensili” dell’Inter di Inzaghi in Serie A: zero, zero, sette. Licenza di uccidere… il campionato?