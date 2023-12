Inter, Pavard assente ad Appiano Gentile: il motivo! Una possibilità – Sky

L’Inter ha stravinto con l’Udinese a San Siro tornando in testa alla classifica di Serie A. Oggi la squadra di Inzaghi si è subito rimessa al lavoro ad Appiano Gentile, dove risulta assente Pavard: Matteo Barzaghi su Sky Sport svela il motivo

LAVORO LEGGERO – L’Inter di Simone Inzaghi ha nuovamente sorpassato la Juventus, capolista per una notte dopo la vittoria con il Napoli. I nerazzurri si godono il primato ma già da oggi si preparano alla Real Sociedad come sottolinea Matteo Barzaghi: «Oggi Sommer è stato salutato come Onana ai tempi d’oro, anche questo descrive bene lo stato d’animo intorno alla squadra nerazzurra. Allora l’Inter si gode il primato in classifica e si appresta a preparare la sfida con la Real Sociedad. Oggi qui ad Appiano Gentile è stato svolto il classico allenamento del giorno dopo, quindi chi ha giocato con l’Udinese ha fatto un lavoro leggero come terapie e palestra mentre tutti gli altri hanno lavorato in campo».

Inter, tutti a disposizione ad Appiano Gentile tranne gli olandesi e Pavard: il motivo

ASSENTI – Benjamin Pavard era assente insieme ai due olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij: «Tutti a disposizione tranne i due olandesi che rientreranno a fine mese. Assente anche Pavard che oggi aveva un giorno di permesso, finora ha lavorato sempre e intensamente, ma da domani comincerà il suo avvicinamento al ritorno in squadra. Se volessero forzare, ma non è questa l’intenzione, la sfida con la Lazio potrebbe essere interessante per una convocazione. Il naturale corso delle cose potrebbe portarlo ad essere presente in Coppa Italia con il Bologna (20 dicembre) o con il Lecce in campionato. Però Pavard sta lavorando bene, quindi vedremo».