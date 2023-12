Inter, la peggior avversaria battuta è la pressione: sotto ci sperano!

La maturità dell’Inter sta anche nel saper gestire la pressione. La squadra di Inzaghi mantiene il passo, nonostante il poco distacco dalla seconda e alcuni eventi che avrebbero potuto destabilizzare.

MATURITÀ – Fra i meriti più grandi dell’Inter di quest’anno c’è sicuramente quello di essere riuscita a mantenere alta la concentrazione, senza farsi distrarre dalla pressione. Stare nella parte alta della classifica significa anche dover subire il peso di chi sta dietro e spera, continuamente, in un passo falso. Se poi chi è un gradino sotto, e lo è anche a distanza di pochissimi punti, gioca quasi sempre un giorno prima, riuscendo a far risultato e a superare, allora la situazione si complica. Non è il caso dell’Inter, però. La squadra di Simone Inzaghi finora non si è fatta intimidire dalla Juventus, neanche quando si è vista temporaneamente togliere la vetta della Serie A.

BOTTA E RISPOSTA – Settimana dopo settimana, partita dopo partita, i nerazzurri hanno continuato a controbattere. Tutto ciò, tra l’altro, è avvenuto tra lo stupore di molti. Non era infatti scontato riuscire a reggere questo tipo di pressioni, soprattutto dopo piccoli arresti che avevano fatto sperare in molti. Dopo il pareggio all’Allianz Stadium, proprio nello scontro diretto contro la Juventus, gli avversari avevano riacquistato fiducia. Invece l’Inter ha risposto immediatamente, con un’ampia vittoria contro il Napoli.

RIALZARSI – Dopo lo 0-0 contro la Real Sociedad (e il mancato primato nel girone di Champions League) ci si aspettava dalla squadra di Inzaghi ripercussioni psicologiche anche in campionato. E, invece, ancora un’altra vittoria subito dopo: 2-0 in casa di un’ostica Lazio. Per non parlare, poi, dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna, dopo più di 120 minuti in campo e una serie di infortuni importanti. L’Inter ha immediatamente rialzato il capo anche qui, senza farsi intimidire o incantare dal verso dei gufi sul trespolo. Nell’ultima di campionato è arrivato un altro successo contro il Lecce, con altri tre punti fondamentali che rinsaldano la fiducia e la posizione in classifica.