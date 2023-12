Lautaro Martinez sempre presente. L’Inter gioca sempre con lui

Lautaro Martinez ha dovuto saltare per cause di forze maggiori la partita tra l’Inter e il Lecce. L’argentino, dopo lo stop contro il Bologna, ha visto i suoi compagni dalla panchina.

ASSENZA – Lautaro Martinez, dopo una stagione carichissima e fitta di impegni, è costretto a riposarsi. Il capitano dell’Inter dopo lo stop muscolare contro il Bologna in Coppa Italia ha dovuto dire addio alla gara pre-Natale dell’Inter a San Siro contro il Lecce. Una partita semplice sulla carta, ma che rischiava di non sbloccarsi a causa di un Lecce arroccato. Poi la magia di Bisseck che ha ripreso in mano la situazione. Lautaro Martinez ha seguito come suo solito i suoi compagni: lo stesso argentino aveva una voglia matta di scendere in campo e aiutare i suoi. Questo non è stato possibile, così come rischia di non essere presente nella sfida di Marassi contro il Genoa.

NUMERI – Lautaro Martinez è stato onnipresente nella stagione dell’Inter, così come lo è stato nel quasi nel 2022. Un’infinità di partite giocate in due stagioni, che hanno portato i nerazzurri in finale di Champions League grazie ai suoi gol e al suo carisma. Perché l’Inter, con questa assenza, non ha perso solo gol, ma anche leadership di saper guidare una squadra nel momento del bisogno. L’argentino ha aveva giocato tutte le precedenti 89 partite dell’Inter (tra tutte le competizioni giocate). L’unica assenza, di questa green-line, risale all scorso 9 Aprile 2022, nella gara contro il Verona.