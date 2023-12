Inter padrona del tempo! L’importanza di segnare al momento giusto

Il gol di Yann Bisseck in Inter-Lecce (2-0) evidenzia la straordinaria capacità dei nerazzurri di colpire al momento giusto. Specialmente a ridosso dell’intervallo.

CHIUDERE SUBITO – L’Inter 2023/24 è una macchina da gol, come dimostrano le 41 reti segnate in Serie A (+34 di differenza reti). Ma a saltare all’occhio, soprattutto dopo l’1-0 di Yann Bisseck al Lecce, sono i momenti in cui gli uomini di Simone Inzaghi arrivano al gol. I nerazzurri sembrano avere perfetta contezza di quando è più opportuno segnare. Tanto che, nella prima fase di campionato, erano quasi ineluttabili nei primi 30 minuti di gioco: quattro gare consecutive in rete nella prima mezz’ora, da Inter-Monza (Lautaro Martinez all’8′) a Inter-Milan (Henrikh Mkhitaryan al 5′). Adesso invece il trend è in evoluzione, e proprio l’1-0 momentaneo di Inter-Lecce lo sottolinea.

MOMENTO DI RELAX – Bisseck trova il primo gol di Inter-Lecce, nonché il suo primo con la maglia nerazzurra, al minuto 43 del primo tempo. Tre minuti dopo lo 0-1 di Lautaro Martinez in casa della Lazio la settimana precedente. Ancor meglio fecero i nerazzurri contro l’Udinese due settimane fa: 3 reti tra il 37′ e il 44′ che archiviarono di fatto il match. Nei fatti, l’Inter è la squadra con più gol segnati nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo: in totale sono 11 da inizio campionato. E 8 di questi arrivano addirittura negli ultimi cinque minuti prima dell’intervallo. Un segnale di come i nerazzurri abbiano contezza del peso dei momenti della partita. E puntino quindi a colpire l’avversario nel momento più vicino alla pausa, quando la prima frazione di gioco si avvicina alla fine e la mente inizia a proiettarsi sulla ripresa.