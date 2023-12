Sanchez, sufficienza meritata? In Europa sì, in Serie A delusione!

Alexis Sanchez è tornato quest’estate all’Inter dopo la grandissima esperienza in Francia con il Marsiglia. Il giocatore però sembra soffrire i colori nerazzurri, perché è tornato ad incidere poco in campo.

PASSATO – Alexis Sanchez sta deludendo, ma tutto dipende dalla prospettiva da cui si guardano e giudicano le sue prestazioni. Il calciatore è tornato a parametro zero dopo l’esperienza al Marsiglia da prima punta, condita da ben 18 gol in 44 partite. Non sorprendevano tanto le reti, perché chi conosce la carriera del cileno sa quanto è forte realmente, ma il totale delle partite giocate. Con l’Inter non ha mai avuto questa continuità, né nei due anni con Antonio Conte né con Simone Inzaghi.

PRESENTE – Il momento attuale vede Sanchez protagonista con l’Inter in 12 partite appena, di cui 6 di Champions League. In Europa Inzaghi ha adottato scelte particolari e mirate al maggiore impegno in campionato. Si è cercato di ottenere il massimo con il minimo sforzo, facendo giocare chi aveva meno spazio. Uno di questi è stato El Nino, che ha disputato 4 gare da titolare segnando 2 gol molto importanti. Il primo in casa con il Salisburgo, decisivo per il successo, il secondo al Da Luz con il Benfica per il definitivo pareggio per 3-3.

ASPETTATIVE – Ciò che ha lasciato maggiormente l’amaro in bocca è stato il suo ripetuto infortunarsi. Anche in questa stagione Sanchez ha saltato diversi impegni. Con la Juventus è rimasto fuori per un problema alla caviglia, con la Lazio e con il Bologna per un affaticamento proprio nel momento del bisogno, quando Lautaro Martinez doveva riposarsi. Questo è ciò che si imputa all’attaccante, ossia la sua non affidabilità dal punto di vista fisico. Anche come quarto del reparto non dà garanzie, soprattutto se davanti a lui c’è un altro non integro, Marko Arnautovic. Le sirene dall’Arabia Saudita potrebbero essere una salvezza per l’Inter: l’obiettivo è liberarsi di lui e trovare un altro attaccante.